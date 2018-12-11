В Москве прощаются с правозащитницей Людмилой Алексеевой

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В Москве прощаются с правозащитницей Людмилой Алексеевой

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В Москве началась церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Панихида проходит в Центральном доме журналиста, сообщает корреспондент Лайфа с места.

На сцене установлен гроб, к которому все желающие проститься возлагают цветы.

На траурную церемонию пришли родственники правозащитницы, её коллеги, депутаты Госдумы и сенаторы. Ожидается также, что церемонию посетит президент РФ Владимир Путин.

Правозащитница Людмила Алексеева умерла 8 декабря на 92-м году жизни. О её смерти сообщили в СПЧ. Смерть наступила в 19:30 в Московской городской клинической больнице № 15.

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