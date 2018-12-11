В Москве прощаются с правозащитницей Людмилой Алексеевой

В Москве началась церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Панихида проходит в Центральном доме журналиста, сообщает корреспондент Лайфа с места.
На сцене установлен гроб, к которому все желающие проститься возлагают цветы.
На траурную церемонию пришли родственники правозащитницы, её коллеги, депутаты Госдумы и сенаторы. Ожидается также, что церемонию посетит президент РФ Владимир Путин.
Правозащитница Людмила Алексеева умерла 8 декабря на 92-м году жизни. О её смерти сообщили в СПЧ. Смерть наступила в 19:30 в Московской городской клинической больнице № 15.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени