Турция решила создать новую военную базу на Чёрном море

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Турция решила создать новую военную базу на Чёрном море

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Фото: © РИА Новости

Она будет находиться в районе населённого пункта Сюрмене в 40 км от города Трабзон.

Турция создаёт новую военно-морскую базу на восточном побережье Чёрного моря. Об этом сообщает газета Milliyet.

Новый объект создают в районе населённого пункта Сюрмене в 40 км от города Трабзон. Предположительно, на военной базе будут нести службу 400 военнослужащих, кроме того, там будут работать 200 гражданских.

Нужно отметить, что Анкара решила создать новую военно-морскую базу после того, как США выразили намерение отправить в акваторию Чёрного моря свои военные корабли после инцидента в Керченском проливе между Россией и Украиной.

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