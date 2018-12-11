Названы самые дешёвые города России для путешествий на Новый год

Читайте также

Названы самые дешёвые города России для путешествий на Новый год

591

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Лидером рейтинга оказалась Пермь, забронировать гостиницу в которой можно за 1,3 тысячи рублей в сутки.

Специалисты рассказали, в какие российские города будет дешевле всего поехать на новогодние праздники, проанализировав стоимость проживания в гостиницах. Опубликованный сервисом бронирования жилья Tvil.ru рейтинг выглядит так:

  1. Пермь — 1,3 тысячи рублей в сутки;
  2. Каменск-Уральский (Свердловская область) — 1,4 тысячи рублей;
  3. Белорецк (Башкирия) — 1,8 тысячи рублей;
  4. Смоленск — 1,9 тысячи рублей;
  5. Рязань — 2 тысячи рублей.

По данным экспертов, туристы бронируют поездки в грядущие новогодние праздники в среднем на два-три дня и тратят на аренду жилья до двух тысяч рублей в сутки.

Рейтинг подготовили на основе данных о бронировании гостиниц и квартир с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019-го. В список не включили курортные города России.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×