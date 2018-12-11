Названы самые дешёвые города России для путешествий на Новый год

Специалисты рассказали, в какие российские города будет дешевле всего поехать на новогодние праздники, проанализировав стоимость проживания в гостиницах. Опубликованный сервисом бронирования жилья Tvil.ru рейтинг выглядит так:
- Пермь — 1,3 тысячи рублей в сутки;
- Каменск-Уральский (Свердловская область) — 1,4 тысячи рублей;
- Белорецк (Башкирия) — 1,8 тысячи рублей;
- Смоленск — 1,9 тысячи рублей;
- Рязань — 2 тысячи рублей.
По данным экспертов, туристы бронируют поездки в грядущие новогодние праздники в среднем на два-три дня и тратят на аренду жилья до двух тысяч рублей в сутки.
Рейтинг подготовили на основе данных о бронировании гостиниц и квартир с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019-го. В список не включили курортные города России.
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