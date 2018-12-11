ФСБ за год ликвидировала 37 террористических ячеек

В текущем году в нашей стране ликвидировали 65 террористов, в том числе десять главарей банд.

ФСБ России в 2018 году ликвидировала 37 террористических ячеек. Об этом рассказал директор службы Александр Бортников в ходе своего выступления на заседании Национального антитеррористического комитета.

По его словам, радикалы планировали теракты на территории Дагестана, Ингушетии, Чечни и Ставропольского края.

— Обстановка в РФ в сфере противодействия терроризму остаётся сложной, но контролируемой правоохранительными органами, — сказал Бортников, добавив, что число преступлений террористической направленности в стране сократилось.

Как ранее писал Лайф, за текущий год в нашей стране ликвидировали 65 террористов, в том числе десять главарей банд. Кроме того, были задержаны 36 главарей, 236 радикалов и 589 пособников.