ФСБ за год ликвидировала 37 террористических ячеек

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ФСБ за год ликвидировала 37 террористических ячеек

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Фото: © РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

В текущем году в нашей стране ликвидировали 65 террористов, в том числе десять главарей банд.

ФСБ России в 2018 году ликвидировала 37 террористических ячеек. Об этом рассказал директор службы Александр Бортников в ходе своего выступления на заседании Национального антитеррористического комитета.

По его словам, радикалы планировали теракты на территории Дагестана, Ингушетии, Чечни и Ставропольского края.

— Обстановка в РФ в сфере противодействия терроризму остаётся сложной, но контролируемой правоохранительными органами, — сказал Бортников, добавив, что число преступлений террористической направленности в стране сократилось.

Как ранее писал Лайф, за текущий год в нашей стране ликвидировали 65 террористов, в том числе десять главарей банд. Кроме того, были задержаны 36 главарей, 236 радикалов и 589 пособников.

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