Володин, глава СПЧ и Кудрин пришли проститься с правозащитницей Алексеевой

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Володин, глава СПЧ и Кудрин пришли проститься с правозащитницей Алексеевой

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Фото: ©РИА Новости/Никеричев Андрей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава СПЧ Михаил Федотов и председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин пришли проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой.

Церемония прощания проходит в Центральном доме журналиста в Москве. Безопасность обеспечивают сотрудники Росгвардии, ФСО и полиции.

Ожидается также, что проститься приедет и президент РФ Владимир Путин.

Алексеева скончалась в минувшую субботу на 92-м году жизни. Правозащитницу похоронят на Троекуровском кладбище.

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