Из "Чёрного беркута" в "Снежинку". Закрывается старейшая колония России

Решение ликвидировать ИК связано почти со 100-процентным износом выполненных из дерева построек.

Самая первая в России колония для пожизненно осуждённых, "Чёрный беркут", готовится к закрытию. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

— Основные постройки в ИК-56 выполнены из дерева и на сегодняшний день имеют практически износ 100%, — рассказали ТАСС во ФСИН.

Пожизненно осуждённых из "Чёрного беркута" уже перевели в новую ИК-6 особого режима в УФСИН по Хабаровскому краю. Последний был переведён в "Снежинку" 9 августа 2018 года. В службе пояснили, что условия содержания в ИК-6 соответствуют европейским стандартам. Те, кому смертная казнь была заменена на 25 лет заключения, были этапированы в Алтайский край.

Кроме того, во ФСИН сообщили, что "в связи с окончанием срока отбывания наказания" в 2018 году из ИК-56 освободились 15 осуждённых, которым смертная казнь была заменена на лишение свободы сроком на 25 лет.

После закрытия "Чёрного беркута" в стране останется шесть колоний для пожизненно осуждённых.