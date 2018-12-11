В Ярославле открылся форум профессиональной ориентации "Проектория"

Школьники на площадках форума смогут решать производственные задачи, а 13 декабря перед ними выступят представители крупнейших компаний нашей страны.

В Ярославле в шестой раз открылся всероссийский форум профессиональной ориентации "Проектория", ранее известный под названием "Будущие интеллектуальные лидеры России". На мероприятия, призванные помочь молодёжи выбрать профессию, приехали более 500 старшеклассников со всей страны и 150 педагогов.

— Для кого-то эта площадка — отличный способ апробации результатов, — отметил министр просвещения России Ольга Васильева. — Для наших замечательных работодателей — это возможность увидеть будущих своих сотрудников.

Форум продлится четыре дня — с 11 по 14 декабря. На специальных площадках школьники смогут в лабораториях решать производственные задачи, а 13 декабря перед учениками выступят представители крупнейших российских компаний.