О защите чести и достоинства. Золотов подал иск к Навальному на 1 млн рублей

Директор Росгвардии в случае победы планирует передать сумму одному из детских домов.

Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогеру Алексею Навальному. Об этом адвокат Шота Горгадзе сообщил агентству ТАСС.

Золотов просит взыскать с Навального один миллион рублей. Если директор Росгвардии выиграет суд, то деньги будут перечислены в один из детских домов.

В исковом заявлении Золотов просит признать распространённые блогером сведения порочащими и несоответствующими действительности. Речь идёт о данных о недвижимости и руководстве, которое якобы "объедает своих сотрудников".

В начале сентября Виктор Золотов отреагировал на так называемое расследование ФБК, где утверждалось, что продукты для нужд Росгвардии якобы закупаются по ценам выше рыночных. В своём обращении глава ведомства вызвал Навального на поединок.