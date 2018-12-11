Украинцев спросили, кому выгоден разрыв Договора о дружбе с Россией

Только 7% респондентов считают, что прекращение действия соглашения будет полезно для их страны.

Телеканал NewsOne в прямом эфире провёл опрос зрителей и узнал, как украинцы восприняли сообщение о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.

Во время программы телезрителям было предложено ответить на вопрос: "Прекращение действия Договора сработает на пользу Украине или на пользу России?" За время эфира в исследовании приняли участие 10 188 украинцев. Как оказалось, 93% уверены, что от разрыва соглашения выиграет российская сторона, лишь 7% придерживаются обратного мнения.

Напомним, 10 декабря президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией, который действовал с 1 апреля 1999 года. Он уже опубликован и вступит в силу 12 декабря. В Кремле выразили сожаление в связи с тем, что Киев принимает такие "опрометчивые решения".

В Совфеде заявили, что Украина наносит удар по собственным гражданам, разрывая Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.