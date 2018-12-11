СМИ узнали, как в "Райффайзенбанке" обходят запрет на штрафы по просрочке выплат

"Райффайзенбанк" разослал владельцам своих кредитных карт СМС. В сообщениях людям предлагалось войти "в новый год без долгов и комиссий за мониторинг просроченной задолженности". За него клиенты заплатят по 700 рублей, пишет "Коммерсант".
Несмотря на то что, согласно закону о потребительском кредите, штрафы за просрочку по кредитам запрещены, банки всё равно их взимают, переименовав их в комиссии, сообщает издание. В "Райффайзенбанке" она называется "комиссией за мониторинг просроченной задолженности".
— Банк должен корректировать бизнес-модель, а не возлагать незаконные расходы на клиентов... Думаю, ЦБ следует внимательно присмотреться к взимающим подобные комиссии игрокам, — прокомментировал ситуацию изданию руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Виктор Климов.
В самом банке рассказали "Коммерсанту", что, оформляя кредитную карту, клиент соглашается с правилами использования банковских карт, где уже прописана злополучная комиссия.
В опубликованном в этом году рейтинге "100 надёжных банков" финансового журнала Forbes "Райффайзенбанк" занял третье место.
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