СМИ узнали, как в "Райффайзенбанке" обходят запрет на штрафы по просрочке выплат

Оправдываются в кредитной организации тем, что при просрочке банк несёт издержки по мониторингу состояния кредитной истории заёмщика и запрашивает данные у других банков.

"Райффайзенбанк" разослал владельцам своих кредитных карт СМС. В сообщениях людям предлагалось войти "в новый год без долгов и комиссий за мониторинг просроченной задолженности". За него клиенты заплатят по 700 рублей, пишет "Коммерсант".

Несмотря на то что, согласно закону о потребительском кредите, штрафы за просрочку по кредитам запрещены, банки всё равно их взимают, переименовав их в комиссии, сообщает издание. В "Райффайзенбанке" она называется "комиссией за мониторинг просроченной задолженности".

— Банк должен корректировать бизнес-модель, а не возлагать незаконные расходы на клиентов... Думаю, ЦБ следует внимательно присмотреться к взимающим подобные комиссии игрокам, — прокомментировал ситуацию изданию руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Виктор Климов.

В самом банке рассказали "Коммерсанту", что, оформляя кредитную карту, клиент соглашается с правилами использования банковских карт, где уже прописана злополучная комиссия.

В опубликованном в этом году рейтинге "100 надёжных банков" финансового журнала Forbes "Райффайзенбанк" занял третье место.