Песков заявил, что в Кремле не в курсе иска Золотова к Навальному

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Песков заявил, что в Кремле не в курсе иска Золотова к Навальному

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Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

В Кремле не в курсе иска главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному на миллион рублей, связанного с расследованием ФБК. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Я даже не знаю, что он (иск. — Прим. Лайфа) есть, — сказал представитель Кремля. — Это, наверное, надо всё-таки в Росгвардии узнавать.

Как ранее писал Лайф, Золотов подал к Навальному иск о защите чести и достоинства. Если директор Росгвардии выиграет суд, то деньги будут перечислены в один из детских домов.

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