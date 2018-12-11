Песков заявил, что в Кремле не в курсе иска Золотова к Навальному

В Кремле не в курсе иска главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному на миллион рублей, связанного с расследованием ФБК. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Я даже не знаю, что он (иск. — Прим. Лайфа) есть, — сказал представитель Кремля. — Это, наверное, надо всё-таки в Росгвардии узнавать.

Как ранее писал Лайф, Золотов подал к Навальному иск о защите чести и достоинства. Если директор Росгвардии выиграет суд, то деньги будут перечислены в один из детских домов.