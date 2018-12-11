Кремль не комментирует слухи о планах Бутиной пойти на сделку со следствием

СМИ сообщили, что обвиняемая в "работе на иностранное правительство" россиянка якобы решила признать вину, чтобы уменьшить срок заключения.

В Кремле не комментируют информацию прессы о планах арестованной в США россиянки Марии Бутиной признать себя виновной и пойти на сделку со следствием. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что на данный момент информация о сделке Бутиной со следствием основывается только на публикации в СМИ.

— Каких-то официальных данных или данных от самой Бутиной у нас нет на этот счет, — сказал представитель Кремля.

Напомним, что россиянку Марию Бутину задержали в США в июле этого года. Ей грозит до 15 лет лишения свободы за "работу на иностранное правительство". Ранее сторона обвинения и стороны защиты выступили с совместным заявлением, в котором выразили надежду на урегулирование дела без суда. А накануне стало известно, что обвинение и защита по делу Бутиной якобы готовы к слушаниям по сделке со следствием.