Песков: На половину оборонного бюджета США можно прокормить всю Африку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что заявления о "разбазаривании" госбюджета не стоит делать стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить целую Африку. Так представитель Кремля прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео.

— Тем более делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, тоже, наверное, не совсем уместно, — сказал Песков.

Песков также отмечал, что высказывания Помпео неуместны и недипломатичны.