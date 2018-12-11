"Его сердце было наполнено болью за Россию". Путин открыл памятник Солженицыну

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"Его сердце было наполнено болью за Россию". Путин открыл памятник Солженицыну

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Глава государства отметил, что хорошо помнит все встречи с выдающимся соотечественником и истинным патриотом.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии памятника Александру Солженицыну в Москве, которое было приурочено к 100-летию со дня рождения известного писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе.

<p>Фото: © L!FE</p>

— Сегодня открываем памятник нашему выдающемуся соотечественнику, писателю, мыслителю, фронтовику, истинному патриоту России, — сказал глава государства.

Путин отметил, что хорошо помнит все встречи с Александром Солженицыным. По словам президента, "его сердце было наполнено гордостью за Россию и болью за неё".

Проект памятника Солженицыну отобран по итогам всероссийского конкурса, где победил авторский коллектив под руководством скульптора Андрея Ковальчука. Мемориал будет расположен на Таганке недалеко от Дома русского зарубежья, в создании которого принимал участие писатель.

Прозаик, драматург, поэт, публицист и лауреат Нобелевской премии по литературе (1970) Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Писатель скончался 3 августа 2008 года на 90-м году жизни.

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