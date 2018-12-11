Медведев: Книги Солженицына учат жить "не по лжи" и верить в страну

Его произведения пришли к своему читателю "сквозь запреты цензоров и железный занавес", отметил премьер.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев напомнил россиянам о столетии со дня рождения нобелевского лауреата Александра Солженицына. По словам политика, сегодня книги этого писателя есть практически в каждой семье, "где говорят, читают, а главное — думают по-русски", а в своё время их переписывали от руки и распространяли "на тонких листках самиздата", рискуя свободой и даже жизнью.

— Его произведения пришли к своему читателю сквозь запреты цензоров и железный занавес, — написал Медведев в "Фейсбуке".

Российский премьер отметил, что без рассказа "Матрёнин двор", произведений "Архипелаг ГУЛАГ" и "Один день Ивана Денисовича" невозможно представить современную отечественную литературу.

— Солженицын остаётся с нами, пока мы читаем его книги. Пока находим в них для себя пример мужества, человеческого достоинства, умения жить "не по лжи". И веры в свою страну, — добавил он.

Отметим, что юбилей писателя будет широко отмечаться по всей стране. Этому событию посвящён онлайн-проект #Солженицыну100, подготовленный Домом русского зарубежья, "Радио "Культура" и соцсетью "Одноклассники". В рамках проекта свои любимые отрывки из романов, рассказов и публицистических произведений писателя представят актёры Михаил Ефремов, Евгения Добровольская, Павел Табаков и многие другие.

А в Москве на Таганке, недалеко от Дома русского зарубежья, сегодня торжественно откроют памятник Солженицыну, в создании которого принимал участие сам нобелевский лауреат. В церемонии открытия примет участие президент Владимир Путин. Позже он отдельно примет в Кремле вдову писателя Наталью Солженицыну.