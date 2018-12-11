Запаслись жирком. Медведи, ежи и сони из Московского зоопарка впали в спячку

Спать до наступления тепла будут бурый и гималайские медведи, а также более мелкие зверьки — бурундуки, белогрудые ежи и другие.

Обитатели Московского зоопарка с наступлением холодов начали впадать в зимнюю спячку. Как сообщается на сайте зверинца, первыми в этом году в сон погрузились тушканчики, которые всё лето накапливали запасы жира.

— Как только их вес достиг 450 граммов, зоологи уложили их в специальные боксы, — говорится в сообщении. — Тушканчики проспят вплоть до наступления тепла. К этому времени зверьки потеряют около трети своего веса.

В спячку уже впали бурый и гималайские медведи, а также более мелкие зверьки: бурундуки, лесные сони и сони-полчки, мадагаскарские тенреки, белогрудые ежи.