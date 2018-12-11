В Кремле прокомментировали сообщения СМИ об удостоверении Штази на имя Путина

Дмитрий Песков предположил, что это может быть связано с партнёрством разведки СССР и ГДР.

В Кремле прокомментировали сообщение немецкой газеты Bild о том, что в архивах Штази (Министерства госбезопасности ГДР) в Дрездене нашли удостоверение на имя Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что за комментариями лучше обращаться в Службу внешней разведки.

Als KGB-Spion in Dresden - Putins geheimer Stasi-Ausweis entdeckt https://t.co/WukVOInnYU — BILD (@BILD) December 10, 2018

— Но могу предположить следующее: как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ, и Штази были партнёрскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями, — сказал Дмитрий Песков.

Bild отмечал, что документ был выдан на имя майора Владимира Путина 31 декабря 1985 года. По данным издания, на удостоверении якобы стоит подпись самого Путина, оно продлевалось каждый квартал до 1989 года.

Добавим, что сам факт работы Владимира Путина в рядах КГБ СССР в ГДР является общеизвестным. Он работал в республике с 1985 по 1990 год.