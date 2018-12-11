Звезда "Дома-2" после развода закрутила роман с мужчиной из Монако

Татьяна Блюменкранц отметила, что счастлива с новым возлюбленным, с которым познакомилась на съёмках.

Звезда "Дома-2" Татьяна Блюменкранц рассказала, что после развода со своим супругом закрутила роман с новым мужчиной. Познакомилась она с ним во время съёмок.

— Так получилось, что пару недель назад я улетела по работе в Монако. Там, прямо на съёмках, я познакомилась с одним местным жителем. Через неделю мы с Бетти (дочь. — Прим. Лайфа) улетаем к нему. Можно сказать, у нас состоится первое семейное знакомство, — приводит её слова vokrug.tv.

По словам Блюменкранц, после этого они прилетят в Россию все вместе и здесь будут отмечать Новый год.