Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей

Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей. Как пояснил глава ведомства Александр Жаров, поисковик не исполнил российское законодательство.
— Мы сегодня оштрафовали Google на 500 тысяч, — заявил Жаров журналистам.
На Google было заведено административное дело после того, как компания отказалась подключиться к реестру запрещённых сайтов, чтобы впоследствии исключить их из выдачи.
При этом Жаров не исключил, что против Google могут завести ещё одно дело, если поисковик не начнёт удалять противоправную информацию.
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