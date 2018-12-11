Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей

Это связано с тем, что компания отказалась подключиться к реестру запрещённых сайтов для фильтрации своей поисковой выдачи.

Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона рублей. Как пояснил глава ведомства Александр Жаров, поисковик не исполнил российское законодательство.

— Мы сегодня оштрафовали Google на 500 тысяч, — заявил Жаров журналистам.

На Google было заведено административное дело после того, как компания отказалась подключиться к реестру запрещённых сайтов, чтобы впоследствии исключить их из выдачи.

При этом Жаров не исключил, что против Google могут завести ещё одно дело, если поисковик не начнёт удалять противоправную информацию.