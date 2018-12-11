Совфед уличил США в шантаже из-за "Северного потока – 2"

Принять решение о покупке дорогого американского газа было бы "самоубийством" для всех европейских стран, уверены в Москве.

Москва рассчитывает, что в Европе не будут прислушиваться к позиции США по "Северному потоку — 2", поскольку она является "настоящим шантажом". Об этом заявил журналистам председатель Комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин. Он отметил, что американцы пытаются продать своё сырьё как минимум на 30 процентов дороже, чем предлагает европейским партнёрам Россия.

— Именно такое положение, при котором США не выдерживают никакой конкуренции с Россией, приводит Вашингтон в ярость и вынуждает его действовать подобными методами, — приводит слова Рябухина РИА "Новости". — Это настоящая война, настоящий шантаж!

Российский сенатор отметил, что принять решение о покупке дорогого американского газа было бы "самоубийством" для всех европейских стран.

Напомним, что США в лице помощника госсекретаря по энергоресурсам Фрэнсиса Фэннона ранее призвали все стороны выйти из проекта по "Северному потоку — 2". В Вашингтоне заявили, что он якобы является "политическим инструментом" для оказания давления на европейские страны.

Как уже сообщал Лайф, "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.