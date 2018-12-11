Совфед одобрил законопроект о блокировке "колумбайн-сообществ"

Провайдер должен будет незамедлительно ограничить доступ к ресурсу, если владелец сайта, где опубликован запретный контент, бездействует.

В Совете Федерации РФ одобрили закон, согласно которому сайты с информацией, побуждающей детей к совершению опасных для жизни противоправных действий, можно будет блокировать незамедлительно.

Ранее, согласно закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", сайты, склоняющие несовершеннолетних к совершению противоправных действий или побуждающие к поступкам, представляющим угрозу для жизни и здоровья их самих или других лиц, блокировались в течение суток. Теперь страницы или сайты будут попадать в реестр запрещённых ресурсов незамедлительно.

— Закон нужный. Жизнь показала, что такой вид информации тоже необходимо включать в перечень информации, к которой надо ограничивать доступ детей, — цитирует ТАСС зампреда Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елену Мизулину.

Принимать решения в отношении данного вида информации будет Федеральное агентство по делам молодёжи.

Ранее этот закон одобрили в трёх чтениях в Госдуме. Инициатива была внесена на рассмотрение вице-спикером нижней палаты российского парламента Ириной Яровой.