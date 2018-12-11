Путин простился с правозащитницей Алексеевой

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Путин простился с правозащитницей Алексеевой

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Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Панихида проходит в Центральном доме журналиста.

Российский лидер возложил большой букет красных роз.

Позднее во вторник глава государства проведёт заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), в состав которого входила Алексеева.

Как уже сообщал Лайф, Людмила Алексеева скончалась в минувшую субботу на 92-м году жизни.

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