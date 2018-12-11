Пранкеры предложили губернатору Калифорнии возглавить область Украины

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Пранкеры предложили губернатору Калифорнии возглавить область Украины

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Вован и Лексус. Фото: L!FE

Кроме того, Вован и Лексус подняли тему "вмешательства России" в американские выборы.

Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора Калифорнии Эдмунда Джеральда Брауна — младшего. От имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и посла страны в США Валерия Чалого они предложили американцу возглавить Винницкую область.

— Президент Порошенко поручил мне предложить вам пост губернатора Винницкой области. Это область, откуда сам президент родом, — сказал "Гройсман".

Браун высказал заинтересованность, сказав: "Мы можем это обсудить. Мне хотелось бы поподробнее узнать о вашем предложении".

После этого "Чалый" поднял тему "вмешательства РФ" в американские выборы. Глава Калифорнии признал, что воздействие на избирательный процесс в США "оказывают именно внутренние игроки", а "исходя из доказательств, влияние России всё-таки минимально".

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