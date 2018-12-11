"Она в трико". Власти Нового Уренгоя оценили "голый" танец перед детьми

Конкурс "Звезда Ямала" был без возрастных ограничений, однако в связи с множеством жалоб проводится расследование.

В администрации Нового Уренгоя отреагировали на инцидент в рамках конкурса "Звезда Ямала", где одна из участниц на шесте станцевала перед детьми. Ранее Лайф публиковал это видео.

— Руководство конкурса совершило ошибку, заранее не просмотрев номера участников. Члены жюри, увидев этот номер, не дали ей никакого места и призов, — сказали в администрации, согласившись с тем, что номер "совершенно не для молодёжи".

Отмечается, что конкурс был без возрастных ограничений, однако в связи с множеством жалоб проводится расследование.

— Все пишут, что она была голая, но это не так — она была в бежевом трико, — добавили в администрации. — Мы приносим свои извинения за этот случай.

Как ранее писал Лайф, девушка исполняла свой танец на пилоне в светящемся нижнем белье и сапогах-"стрипах". Отмечалось также, что в положении конкурса был указан оригинальный жанр, в который наряду с цирковым искусством входит пол-дэнс.