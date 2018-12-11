"Это кузница кадров". Васильева поприветствовала участников форума "Проектория"

Форум продлится четыре дня — с 11 по 14 декабря. На специальных площадках школьники смогут в лабораториях решать производственные задачи, а 13 декабря перед учениками выступят представители крупнейших российских компаний.

Министр просвещения Ольга Васильева поприветствовала участников всероссийского форума профессиональной ориентации "Проектория", который сегодня открылся в Ярославле. Она отметила, что на площадке собрались "лучшие педагоги" и "замечательные дети" со всей страны, передаёт РИА "Новости". По словам министра, именно подрастающее поколение определяет будущее нашей страны.

— Это кузница кадров. У нас с каждым годом всё больше и больше представителей бизнеса участвуют на этих площадках, потому что они прекрасно понимают, что за вами, сидящими в этом зале, будущее, — обратилась Васильева к участникам форума.

Напомним, что всероссийский форум профессиональной ориентации "Проектория", ранее известный под названием "Будущие интеллектуальные лидеры России", открылся в Ярославле уже в шестой раз. На мероприятия, призванные помочь молодёжи выбрать профессию, приехали более 500 старшеклассников со всей страны и 150 педагогов. Школьники на площадках форума смогут решать производственные задачи, а 13 декабря перед ними выступят представители крупнейших компаний нашей страны.