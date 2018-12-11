Путин: Солженицын, будучи в изгнании, никому не позволял зло говорить о Родине

Президент РФ Владимир Путин на открытии памятника Александру Солженицыну отметил любовь писателя к Родине, даже когда тот находился "в изгнании".

— Будучи в изгнании, Александр Исаевич никому не позволял пренебрежительно, зло говорить о своей Родине, противостоял любым проявлениям русофобии, — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что Солженицын был истинным, настоящим патриотом России.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии памятника Александру Солженицыну в Москве, которое было приурочено к 100-летию со дня рождения известного писателя.