"В зоне интересов РФ". Эксперт оценил прибытие в Венесуэлу российских Ту-160

Сергей Гриняев напомним о серьёзном давлении на Венесуэлу, которое наблюдается сегодня со стороны США.

Прибытие двух стратегических ракетоносцев Ту-160 российских Воздушно-космических сил в Венесуэлу, безусловно, нельзя рассматривать с точки зрения решения каких-то военно-стратегических задач. Об этом Лайфу заявил гендиректор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев.

— С другой стороны, это вполне конкретная операция — такая демонстрация флага, — пояснил эксперт. — То же самое, что принято в ВМФ, когда флот в преддверии тех или иных событий присутствует в одном из регионов, тем самым показывая стратегическое значение и приоритеты страны, направившей этот флот в тот или иной район мира.

Гриняев напомнил о серьёзном давлении на Венесуэлу, которое наблюдается сегодня со стороны США, а также о весьма непростом положении в Венесуэле.

— Россия сохраняет свои интересы в этом регионе, она не бросает руководство Венесуэлы в тяжёлой экономической и социально-политической ситуации и акцентирует внимание на том, что регион по-прежнему в зоне интересов РФ, — заключил эксперт.

Напомним, накануне два ракетоносца Ту-160 и Ан-124 ВКС России прибыли в Венесуэлу, приземлившись в аэропорту Майкетия. На это отреагировали в США — госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео назвал отправку ракетоносцев "через полмира в Венесуэлу" пустой тратой государственных средств. В Кремле высказывание Помпео сочли недипломатичным.