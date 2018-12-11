Вдова Солженицына рассказала, что для неё важно в новом памятнике писателю

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Вдова Солженицына рассказала, что для неё важно в новом памятнике писателю

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Наталья Солженицына. Фото: ©РИА Новости/Алексей Куденко

Наталья Солженицына отметила главных героев рассказов писателя "Матрёнин двор" и "Один день из жизни Ивана Денисовича".

Вдова русского писателя Александра Солженицына Наталья Дмитриевна рассказала Лайфу, как проходил выбор проекта монумента. По её словам, изначально экспертная комиссия отобрала порядка 50 проектов, которые, в свою очередь, рассматривало экспертное жюри. Одним из членов жюри стала и Наталья Солженицына.

— Для меня очень важно, что здесь Матрёна и Иван Денисович, — отметила она, указывая на монумент.

<p>Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев</p>

Отметим, Наталья Солженицына выделила главных героев рассказов писателя "Матрёнин двор" и "Один день из жизни Ивана Денисовича" — одних из самых известных трудов писателя, принёсших ему известность далеко за пределами родины.

Как ранее писал Лайф, открытие памятника к 100-летию со дня рождения известного писателя прошло сегодня. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин.

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