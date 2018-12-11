Вдова Солженицына рассказала, что для неё важно в новом памятнике писателю

Вдова русского писателя Александра Солженицына Наталья Дмитриевна рассказала Лайфу, как проходил выбор проекта монумента. По её словам, изначально экспертная комиссия отобрала порядка 50 проектов, которые, в свою очередь, рассматривало экспертное жюри. Одним из членов жюри стала и Наталья Солженицына.
— Для меня очень важно, что здесь Матрёна и Иван Денисович, — отметила она, указывая на монумент.
Отметим, Наталья Солженицына выделила главных героев рассказов писателя "Матрёнин двор" и "Один день из жизни Ивана Денисовича" — одних из самых известных трудов писателя, принёсших ему известность далеко за пределами родины.
Как ранее писал Лайф, открытие памятника к 100-летию со дня рождения известного писателя прошло сегодня. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин.
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