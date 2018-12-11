В Москве аферисты похитили с банковских карт пенсионеров 10 миллионов рублей

Злоумышленники действовали под видом сотрудников безопасности банка, выманивая данные карт.

В Москве полиция задержала восемь человек, которые путём обмана узнавали у московских пенсионеров данные их банковских карт и воровали у них деньги. Как сообщили в столичном ГУ МВД, наживой преступников стало более 10 млн рублей. Злоумышленники подозреваются более чем в 60 эпизодах обмана стариков.

Подозреваемые звонили на мобильные телефоны пожилым жителям Юго-Западного округа Москвы. Они представлялись сотрудниками службы безопасности кредитной организации и сообщали, что с их счетов пытаются увести деньги, узнавали у потерпевших номера карт. После того как владелец раскрывал данные, деньги с его счёта списывались. Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".

— В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заявили в ГУ МВД по Москве.

Ранее Лайф уже рассказывал о том, что в России появился новый вид мошенничества с картами Сбербанка. Злоумышленники максимально достоверно имитируют стиль общения реальной службы поддержки.