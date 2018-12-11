Удобства "для галочки". В сибирской школе новые биотуалеты заперли от учеников

Кабинки поставили в коридоре учебного заведения и запретили детям ими пользоваться.

Руководство школы в посёлке Вознесенке Красноярского края оригинально подошло к исполнению приказа Совфеда, согласно которому нужно было решить вопрос с тёплыми туалетами. Об этом рассказал депутат красноярского заксобрания Илья Зайцев.

По его словам, в 2019 году в краевых школах планируется построить модульные пристройки с тёплыми туалетами, но до этого времени решено установить биотуалеты. В школе Вознесенки их поставили "для галочки" и запретили учащимся ими пользоваться.

— Они притащили кабины биотуалетов, сделали фотографии для отчёта, поставили кабинки в коридоре школы, заклеили скотчем и приказали не пользоваться! — возмущается депутат в "Фейсбуке".

Зайцев подчеркнул, что "некоторые чиновники на местах стремятся не к улучшению жизни людей, а формальному исполнению поручений".