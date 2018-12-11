Счёт идёт на миллиарды. Российские ресурсы подвергаются массированной кибератаке

Российские ресурсы подвергаются массированным кибератакам. Только за 2018 год их было совершено 4,3 миллиарда. Об этом журналистам сообщил замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
— Наши ресурсы подвергаются массированным компьютерным атакам из-за рубежа, — сказал Мурашов.
Причём из этого числа свыше 17 тысяч считаются наиболее опасными атаками. Для сравнения в НКЦКИ привели пример, что в прошлом году количество атак составило всего 2,4 млрд.
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