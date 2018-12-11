Счёт идёт на миллиарды. Российские ресурсы подвергаются массированной кибератаке

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Счёт идёт на миллиарды. Российские ресурсы подвергаются массированной кибератаке

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Фото © Pixabay

Российские ресурсы подвергаются массированным кибератакам. Только за 2018 год их было совершено 4,3 миллиарда. Об этом журналистам сообщил замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

— Наши ресурсы подвергаются массированным компьютерным атакам из-за рубежа, — сказал Мурашов.

Причём из этого числа свыше 17 тысяч считаются наиболее опасными атаками. Для сравнения в НКЦКИ привели пример, что в прошлом году количество атак составило всего 2,4 млрд.

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