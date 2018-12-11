"Посвятила жизнь борьбе". Горбачёв отметил патриотизм правозащитницы Алексеевой

По словам политика, Людмила Михайловна всегда верила в демократическое будущее России.

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв выразил соболезнования в связи с кончиной правозащитницы Людмилы Алексеевой и назвал её жизнь примером патриотизма и гражданственности.

— Она посвятила жизнь борьбе за то, что для каждого представляет главную ценность — это свобода, достоинство, права человека... Её жизнь — вдохновляющий пример гражданственности и патриотизма для молодых поколений, — приводятся слова политика на сайте "Горбачёв-фонд".

Экс-президент СССР также подчеркнул, что Алексеева решительно и энергично отстаивала свои убеждения. По его словам, правозащитница часто называла себя оптимисткой и всегда верила в демократическое будущее России.

Людмила Михайловна Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Её похоронят на Троекуровском кладбище. Сейчас в Центральном доме журналиста в Москве проходит прощание с правозащитницей. В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин.