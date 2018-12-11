В подмосковном Щёлкове горит склад мебельной фабрики, есть пострадавшие

Читайте также

В подмосковном Щёлкове горит склад мебельной фабрики, есть пострадавшие

818

Экстренные службы борются с пожаром на складе мебельной фабрики в подмосковном Щёлкове. Площадь возгорания уже превысила тысячу квадратных метров, пожару присвоен второй ранг сложности.

РИА "Новости" сообщает, что в результате пожара пострадал работник склада, он госпитализирован. В соцсетях очевидцы утверждают, что пострадавших как минимум двое.

По последним данным, пламя удалось локализовать, борьба с огнём продолжается.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×