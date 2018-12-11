В подмосковном Щёлкове горит склад мебельной фабрики, есть пострадавшие

Экстренные службы борются с пожаром на складе мебельной фабрики в подмосковном Щёлкове. Площадь возгорания уже превысила тысячу квадратных метров, пожару присвоен второй ранг сложности.
РИА "Новости" сообщает, что в результате пожара пострадал работник склада, он госпитализирован. В соцсетях очевидцы утверждают, что пострадавших как минимум двое.
По последним данным, пламя удалось локализовать, борьба с огнём продолжается.
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