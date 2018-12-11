Неразбериха с колёсами. "АвтоВАЗ" объяснил, почему массово отзывает Lada Vesta

Машины укомплектовали запасками, у которых рисунок протектора отличается от рисунка основных колёс.

"АвтоВАЗ" отзывает автомобили Lada Vesta из-за несоответствия рисунка протектора на основных колёсах и на запасном колесе. Как сообщает РИА "Новости", так в компании прокомментировали заявление Росстандарта об отзыве 41 тысячи машин.

Как пояснили в "АвтоВАЗе", если автомобиль комплектуется полноразмерным запасным колесом, у него должен быть точно такой же рисунок протектора, что и у основных колес. Если это комплектация с "докаткой", рисунок протектора у неё может быть иной, но диск должен быть окрашен в яркий цвет.

Теперь запаска на всех отозванных машинах будет промаркирована как докаточное колесо с ограничением максимальной скорости и дистанции, чтобы его не воспринимали как постоянное штатное.

Напомним, программа ПАО "АвтоВАЗ" по отзыву коснётся автомобилей, проданных с июля 2017 года по настоящее время.