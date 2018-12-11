Как Mercedes последней модели. Зорькин оценил российскую Конституцию

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин высказался о нынешней редакции российской Конституции. Он сравнивает её с Mercedes последней модели.

— Если сравнить с автомобилем, то я бы сказал, что это Mercedes последней марки, потому что там вообще всё есть, если присмотреться. Но всё зависит от того, кто водитель, какое горючее, какие дороги, — заявил председатель КС РФ на торжественном заседании, посвящённом 25-летию Совфеда.

Он назвал Конституцию великим инструментом.

12 декабря в России традиционно отмечается День Конституции. В этот день в 1993 году всенародным голосованием был принят Основной закон Российской Федерации, а полный текст Конституции был опубликован в "Российской газете" 25 декабря 93-го. Ранее в Совфеде предлагали сделать этот день выходным.

Как уже ранее сообщал Лайф, в юбилейный, 25-й День Конституции РФ "Молодёжка ОНФ" представит масштабные 3D-инсталляции в трёх городах России. Световые 3D-шоу пройдут на площадках в Петербурге, Новосибирске и Липецке.