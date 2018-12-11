Итоги правового диктанта: Профессиональные юристы заняли лишь третье место

Любопытно, что никто из участников, указавших наличие профильного образования, не показал 100-процентный результат.

В Москве подвели итоги Второго правового (юридического) диктанта. Прямую трансляцию итогового брифинга вёл Лайф. Акция была приурочена к 25-летию принятия российской Конституции и призвана повысить мотивацию к изучению права среди различных слоёв населения.

Оказалось, что профессиональные юристы по итогам заняли только 3-е место, уступив первое место чиновникам, а второе — правоохранителям.

— Вероятно, эти данные свидетельствуют в том числе и об определённых проблемах с нашим юридическим образованием, — прокомментировал результаты диктанта преподаватель Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Олег Гринь.

В общей сложности в диктанте приняли участие больше 165 тысяч человек, а средний балл участников составил 67 (при максимальных 100). По словам главы Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева, это соответствует четвёрке с минусом.

— Мы удовлетворены результатом и одновременно нам есть к чему стремиться, люди должны знать свои права и обязанности, — добавил он.

Напомним, что организаторами диктанта выступали Ассоциация юристов России, "Деловая Россия", Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Агентство стратегических инициатив.