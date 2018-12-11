На "Русском радио" ответили моряку с Украины на ненависть

Отмечается, что порядка 50% исполнителей, песни которых звучат на радиостанции, талантливые "ребята с Украины".

На "Русском радио" отреагировали на сообщения о том, что задержанные в Керченском проливе украинские моряки пожаловались на усталость от прослушивания радиостанции и уже возненавидели ротируемые там песни. Ведущая Алла Довлатова отметила, что в репертуаре радиостанции даже есть одна украинская композиция, чего не наблюдалось раньше никогда.

— У нас крутится какая-то девушка, которая поёт на украинском языке, — приводит слова ведущей радиостанция "Говорит Москва". — Крутят очень часто. Это первый такой случай на "Русском радио".

Кроме того, Довлатова добавила, что порядка 50% исполнителей, песни которых звучат на "Русском радио", это талантливые "ребята с Украины", поэтому о какой-либо дискриминации на радиостанции речи не идёт.

Она также обрадовалась, что "Русское радио" слушают в местах лишения свободы — по её мнению, тот факт, что люди выбирают именно эту радиостанцию, будучи даже в самых тяжёлых условиях, подтверждает, что "Русское радио" — самое позитивное из всех.

Как ранее писал Лайф, 18-летний Андрей Эйдар, пожаловался, что уже успел возненавидеть песни с "Русского радио", но в СИЗО доступно только оно.