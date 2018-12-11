В Москве состоялась церемония прощания с Людмилой Алексеевой

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В Москве состоялась церемония прощания с Людмилой Алексеевой

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Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев  

В Москве завершилась церемония прощания с правозащитницей, главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой.

Проститься с ней в Центральный дом журналиста пришли сегодня сотни человек. Это политики и общественные деятели, журналисты и представители международных организаций. Посетил церемонию и президент РФ Владимир Путин.

Напомним, Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Она будет похоронена на Троекуровском кладбище.

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