В Москве состоялась церемония прощания с Людмилой Алексеевой

В Москве завершилась церемония прощания с правозащитницей, главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой.
Проститься с ней в Центральный дом журналиста пришли сегодня сотни человек. Это политики и общественные деятели, журналисты и представители международных организаций. Посетил церемонию и президент РФ Владимир Путин.
Напомним, Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Она будет похоронена на Троекуровском кладбище.
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