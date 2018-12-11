Маму с ребёнком на руках избили из-за "неправильной" парковки в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде женщина — водитель "Тойоты-Прадо" напала на мать с годовалым ребёнком из-за того, что её КИА "загородил" проезд. Владелице КИА от водителя внедорожника многократно досталось щёткой для очистки стёкол по голове, так что она сейчас находится в больнице и ей накладывают швы на рассечённую голову, сообщает паблик во "Вконтакте" "Типичный Нижний Новгород".
Случай произошёл около клиники "Ника спринг" на улице Коминтерна.
— К моменту, когда женщина вышла из клиники, неадекватная дама лупила по КИА щёткой для очистки снега, а когда владелица КИА стала осматривать машину на предмет повреждений, хозяйка "Тойоты" переключилась на неё. Била, пока не пошла кровь из головы, ребёнок был на руках и очень кричал. В этот момент агрессивная дама заявила, что папа решит все вопросы, и ушла, оставив свою машину. Дожидаться приезда полиции и ГИБДД не стала, — сообщает паблик.
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