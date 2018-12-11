Вопросы по жилищному праву вызвали наибольшие затруднения на правовом диктанте

В общей сложности в акции приняли участие больше 165 тысяч человек. Средняя оценка — четыре с минусом.

В Москве подвели итоги Второго правового диктанта (прямую трансляцию вёл Лайф). Выяснилось, что лучше всего участники акции разбираются в семейном праве. Впрочем, результаты обрисовали и круг вопросов, которые оказались для испытуемых неподъёмными.

— Наибольший уровень знаний был показан по вопросам, которые касались семейного права, а наибольшую сложность вызвали вопросы по жилищному праву, — прокомментировал преподаватель Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Олег Гринь.

Лидером диктанта по числу участников оказался Краснодарский край (почти 17 тысяч человек), на втором месте Москва (более 13,5 тысячи участников), на третьем — Ульяновская область (8639 человек). В общей сложности правовой диктант написали 165 тысяч человек по всей стране. Средняя оценка — четыре с минусом.

Напомним, что акция была приурочена к 25-летию принятия российской Конституции и призвана повысить мотивацию к изучению права среди различных слоёв населения.