Голикова поручила досрочно выплатить январские пенсии перед Новым годом

Она напомнила про индексацию пенсий с 1 января и распорядилась произвести авансирование с учётом новых сумм.

Пенсионный фонд России (ПФР) должен досрочно выплатить январские пенсии перед Новым годом. Об этом заявила в ходе расширенного заседания правления ПФР вице-премьер Татьяна Голикова.

Она напомнила, что с 1 января 25% прибавку к пенсии должны получить сельские жители — более 1300 рублей в среднем. Зампредседателя правительства распорядилась в декабре произвести выплаты с учётом прибавки, если дата получения пенсии выпадает на первые числа января.

— Я хотел сказать, что необходимые деньги у нас есть. Авансирование будет произведено в 20-х числах декабря, — ответил глава ПФР Антон Дроздов.

С 1 января 2019 года среднемесячное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составит 1 тыс. рублей. Индексация предусмотрена в следующие три года: на уровне 7,05% в 2019 году, на 6,6% — в 2020 году и 6,3% — в 2021 году.