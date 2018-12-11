Птенцов стерхов Путина будут кормить с помощью искусственных клювов

Учёные готовят журавлят к самостоятельной жизни вне питомника и к дальним полётам к местам зимовки.

Напечатанные на 3D-принтере искусственные клювы, имитирующие головы взрослых журавлей, помогут вскармливать птенцов стерхов (сибирских журавлей), которых выращивают в питомнике Окского заповедника. Об этом сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

— Чтобы выпускаемые в природу птенцы могли легко адаптироваться к вольной жизни, в том числе и избегали опасного сближения с человеком, чрезвычайно важно вырастить их в минимальном контакте с людьми, — рассказал научный руководитель программы WWF России по сохранению биоразнообразия Владимир Кревер.

Сотрудники питомника используют искусственные клювы, чтобы журавлята научились самостоятельно питаться в природе, а также избегали опасностей и готовились к дальним перелётам к местам зимовок.

Напомним, осенью 2012 года белые журавли из этого заповедника совершили полёт, во время которого "вожаком" был Владимир Путин на дельтаплане.