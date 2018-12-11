Стало известно, откуда чаще всего идут массированные кибератаки

США и Евросоюз считаются основными источниками кибератак, заявил замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов. К этому мнению он пришёл, показав на брифинге статистику географического распределения стран, где действовали хакеры.

— Эти данные наглядно показывают, что главным источником вредоносной деятельности являются США и Европейский союз, — сказал замдиректора НКЦКИ. — При этом известно, что большинство гигантов отрасли информационно-коммуникационных технологий действуют под юрисдикцией США.

Он пояснил, что на долю Штатов приходится до 49,6% атак. При этом со стороны России идёт всего лишь до 4%.

Как ранее сообщал Лайф, российские ресурсы подвергаются массированным кибератакам. Только за 2018 год их было совершено 4,3 миллиарда.