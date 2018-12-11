Вдова Леонида Гайдая попала в больницу

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Вдова Леонида Гайдая попала в больницу

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Как сообщается, у Нины Гребешковой проблемы с ногой. Изначально близкие полагали, что у неё инсульт.

Вдова известного режиссёра Леонида Гайдая Нина Гребешкова попала в больницу. Изначально дочка, зять и внучка подумали, что у неё инсульт. Однако оказалось, что у неё травма ноги.

— Подвернула я ногу, не подвернула... Черт её знает. Вот, видите, нога нормальная. Думали, что инсульт, а инсульта нет. А постольку, поскольку мои дочка, зять, внучка — они сумасшедшие. Ну, в том плане, что бабушка, 88 лет. Тут стоят такие палки, и в них разные смеси, вкалывают мне, — приводит её слова "Стархит".

Ранее актриса Наталья Варлей в своей книге написала о домогательствах со стороны Гайдая. Гребешкова же ответила, что ей данная информация неинтересна.

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