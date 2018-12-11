Россияне написали правовой диктант на четыре с минусом

Однако организаторы настроены оптимистично: в прошлом году результаты были хуже.

В Москве подвели итоги второго правового (юридического) диктанта. Акция была приурочена к 25-летию принятия российской Конституции и призвана повысить мотивацию к изучению права среди различных слоёв населения.

Правовой диктант привлёк 165 тысяч участников. Средний балл составил 67 из 100 (или четвёрка с минусом), но организаторы настроены оптимистично: в прошлом году оценка была ниже.

— В прошлом году средний балл по России не превысил 65 пунктов из 100, в этом году россияне улучшили результаты на 2−3 балла. Твёрдая четвёрка с минусом, — прокомментировал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Он добавил, что повышение юридической грамотности, на что и был рассчитан диктант, поможет людям справляться с бытовыми юридическими проблемами и аккуратнее обращаться с кредитами. Он отметил, что "результат неплохой, но есть к чему стремиться".

Любопытно, что успешнее всего людям давались вопросы, связанные с семейным правом, а вот трудности у многих возникли в области жилищного кодекса.

Напомним, что организаторами диктанта выступали Ассоциация юристов России, "Деловая Россия", Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Агентство стратегических инициатив.