В Москве появится копия знаменитого "Дома костей" Гауди

Оригинальное здание было возведено в Барселоне в начале XX века. Включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Москве появится копия знаменитого "Дома Бальо" испанского архитектора Антонио Гауди, известного как "Дом костей". Фасад будет воссоздан в парке развлечений "Остров мечты". Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний "Регионы", реализующей проект.

При воспроизведении фасада будут использованы специальные технологии и материалы. Всего же для парка разработано 120 фасадов в стиле разных городов мира, так что москвичи смогут фактически в одном месте увидеть и Колизей, и Беверли-Хилз.

Напомним, по проектам Антонио Гауди построены также "Дом Мила", Парк Гуэля, храм Святого семейства. Возведённый в Барселоне в начале XX века "Дом костей" был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как писал Лайф, парк развлечений "Остров мечты" откроют в Москве в 2019 году. Площадь парка составит 240 тысяч квадратных метров, благодаря чему он станет крупнейшим в Европе и Азии крытым всесезонным тематическим парком. Проект реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября.