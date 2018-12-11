В Подмосковье подешевела аренда домов на Новый год

Эксперты связывают это с продолжающимся снижением спроса — многие сейчас считают подобные траты излишними.

Коттеджи и дачи в Подмосковье, которые традиционно сдаются в аренду на период новогодних праздников, в этом году подешевели на 6% по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость".

— Максимальное снижение стоимости предложения найма за год (ноябрь к ноябрю) отмечено на западе Подмосковья — на 20%. Наиболее заметное увеличение размера арендных ставок зафиксировано на востоке области — плюс 15%, — отмечают аналитики.

Снижение цены эксперты связывают с сокращением спроса на новогоднюю аренду — отрицательная динамика наблюдается уже три года подряд. Так, в январе 2016 года спрос упал на 8%, в 2017 году — на 10%, в 2018-м — на 20%. В ближайшей перспективе прогнозируется уменьшение количества сделок по аренде домов на новогодние праздники как минимум на 20%.

По оценке экспертов, "люди считают траты на подобные развлечения излишеством". Многие заняты покупкой квартир, а другие выплачивают большие суммы по ипотеке. Также сокращение спроса наблюдается из-за возросшей конкуренции со стороны бутик-отелей, мини-гостиниц и домов отдыха.