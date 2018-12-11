Стало известно о связях АНБ и НАТО с производителями вредоносного ПО

Агентство национальной безопасности США, а также спецслужбы стран НАТО были клиентами компаний, разрабатывающих вредоносное программное обеспечение. Об этом сегодня рассказали в центре по кибербезопасности России, передаёт ТАСС. По данным экспертов, в этот бизнес вовлечены более 40 крупных фирм из США, Великобритании и Франции.

— Например, печально известная французская компания Vupen, занимавшаяся продажей уязвимостей. Её клиентами являлись Агентство национальной безопасности и спецслужбы других стран НАТО, — рассказал заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

С учётом этих данных любопытно вспомнить о том, как американские официальные лица в своё время обвиняли Россию в распространении вируса NotPetya. В частности, под этим предлогом были сорваны межведомственные консультации между Москвой и Вашингтоном, которые должны были состояться в феврале 2018 года.