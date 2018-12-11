Бывший офицер Черноморского флота получил 14 лет за шпионаж в пользу Украины

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил бывшего военнослужащего Черноморского флота Леонида Пархоменко. Он получил 14 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины.
— Назначить Пархоменко 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — огласил своё решение судья.
По решению суда он был лишён звания капитана второго ранга запаса.
Прокуратура при этом настаивала на 15 годах лишения свободы.
Пархоменко был задержан 22 ноября 2016 года в Севастополе. По версии следствия, с декабря 2003-го по декабрь 2005-го он собирал сведения о деятельности Черноморского флота и за деньги выдавал их Украине по указанию её военного ведомства.
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