Назван Человек года по версии Time. И это не Трамп

Читайте также

Назван Человек года по версии Time. И это не Трамп

4862

Фото: © TIME

Редакция журнала Time объявила победителя в номинации "Человек года", и на этот раз обладателем престижного титула стало не одно лицо, а сразу несколько. Звание досталось целой группе журналистов, в том числе убитому Джамалю Хашогджи, а также целой редакции газеты Capital Gazette.

— Впервые мы выбрали Человеком года того, кого уже не в живых, — заявил главный редактор Time по поводу выбора саудовского журналиста.

Помимо Хашогджи этого звания также удостоились три журналиста — Мария Ресса и репортёры агентства Reuters Ва Лоне и Кьяу Сое Оо, а также газета Capital Gazette.

Американский президент Дональд Трамп занял второе место. Третью строчку занял спецпрокурор по делу о "российском вмешательстве" в выборы США Роберт Мюллер.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист претендентов также вошёл президент России Владимир Путин.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×