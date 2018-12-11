Назван Человек года по версии Time. И это не Трамп

Редакция журнала Time объявила победителя в номинации "Человек года", и на этот раз обладателем престижного титула стало не одно лицо, а сразу несколько. Звание досталось целой группе журналистов, в том числе убитому Джамалю Хашогджи, а также целой редакции газеты Capital Gazette.

— Впервые мы выбрали Человеком года того, кого уже не в живых, — заявил главный редактор Time по поводу выбора саудовского журналиста.

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj — TIME (@TIME) 11 декабря 2018 г.

Помимо Хашогджи этого звания также удостоились три журналиста — Мария Ресса и репортёры агентства Reuters Ва Лоне и Кьяу Сое Оо, а также газета Capital Gazette.

Американский президент Дональд Трамп занял второе место. Третью строчку занял спецпрокурор по делу о "российском вмешательстве" в выборы США Роберт Мюллер.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист претендентов также вошёл президент России Владимир Путин.